AANKONDIGING

VAN DE 5E FAMILIERECHTBANK VAN ESKİŞEHİR

DOSSIERNUMMER: 2020/946 Esas

UITSPRAAKNUMMER: 2024/257

1- De vordering van eiser wordt TOEGEWEZEN. Er wordt erkenning verleend aan de uitspraak van de centrale Rechtbank Midden- Nederland in Utrecht, Nederland, d.d. 14/08/2002, zaaknummer 143953 FA Rk 02- 1867, dossiernummer 4v0609-2003, waarvan de datum van kracht van gewijsde 14/02/2003 is, betreffende eiser ŞÜKRÜ ÇALINALTI, geboren op 23/04/1973, zoon van ABDİL en DÖNDÜ, ingeschreven in het bevolkingsregister van de provincie KONYA, district YUNAK, dorp/wijk PIRIBEYLI, registerdeelnummer 49, huishoudnummer 123, en gedaagde MARIEKE VAN DER VEEN, eveneens ingeschreven op hetzelfde huishoudnummer.2- Van het verschuldigde griffierecht van 427,60 TL wordt het reeds betaalde bedrag van 54,40 TL verrekend, en het resterende bedrag van 373,20 TL geïnd van de gedaagde en gestort in de SCHATKIST VAN DE STAAT;

3- Het totale bedrag van 445,8 TL, bestaande uit 54,40 TL aan aanvraagkosten, 54,40 TL voorschotkosten en 337 TL voor post- en internationale betekening, wordt van de gedaagde geind en aan de eiser uitbetaald;

4- Aangezien de eiser zich door een advocaat heeft laten vertegenwoordigen, wordt op basis van het op de datum van de uitspraak geldende Minimumtarief voor Advocaten een advocaatkostenvergoeding van 17.900 TL van de gedaagde geind en aan de eiser

uitbetaald;

5- Bij definitieve uitspraak wordt het resterende voorschot voor proceskosten terugbetaald aan degene die het heeft betaald;

De uitspraak is in het bijzijn van de partijen voorgelezen en procedureel toegelicht, met openstelling van het rechtsmiddel van hoger beroep bij het Hof van Beroep te Ankara overeenkomstig artikel 341 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, op voorwaarde dat binnen twee weken na betekening van de uitspraak een verzoekschrift bij onze rechtbank wordt ingediend. 06/02/2024

Om in de plaats van de uitspraak van de rechtbank te gelden, wordt het aan de belanghebbenden bij openbare kennisgeving betekend. 02/06/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02309566