T.C.

İZMİR 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/723 Esas

KARAR NO : 2024/274

Mahkememizin 2023/723 esas 2024/274 karar sayılı dosyasında 7188 sayılı Yasa ile değişik CMK'nun 251 maddesi hükmü uyarınca basit yargılama usulüne göre yargılama yapılarak 18/03/2024 tarihli ilam ile; Müşteki sanık Harun Tahan hakkında sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan 5237 sayılı TCK'nın 129/3 ve 5271 sayılı CMK'nın 223/4 maddesince takdiren ceza verilmesine yer olmadığına, Müşteki sanık Harun Tahan hakkında kadına karşı tehdit suçundan5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-e maddesince müsnet suçtan beraatine, Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına karar verilen Haydar ve Selma oğlu, 04/01/1989 doğumlu, İzmir Konak Namık Kemal nüfusuna kayıtlı sanık Harun TAHAN tüm aramalara rağmen bulanamadığından ve mahkememizce verilen gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurtdışı genel internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Yayın tarihinden itibaren iki hafta sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile ya da zabıt katibince zabta geçirilip hakime onaylattırılacak beyan ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yoluna başvurabilecği, iki hafta içinde başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı İLAN OLUNUR. 08.10.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02310312