T.C. BAKIRKÖY 5. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2024/767 Esas

Konu : ilan metni

İLAN METNİ

Davacı, HAFİZE MUHAMMED tarafından, EYE REŞİT ve HOURİK RACHID aleyhine açılan Velayetin Kaldırılması davasında,bütün çabalara rağmen dilekçe ve duruşmagününün davalılaratebliğ edilememiş olması sebebiyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş bulunmakla,

Davacının, dava dilekçesinde, torunu Alvin Rachid'in anne babası üzerindeki velayetinin kaldırılmasını talep ettiği, Davalı EYE REŞİT ve HOURİK RACHID'in,27/11/2025 günü saat 09:50'de mahkememiz salonunda yapılacak duruşmada hazır bulunması, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde, davaya cevap verebilecekleri, davaya cevap vermedikleri takdirde, iddiaları inkar etmiş sayılacakları, HMK.nun 318.maddesi gereğince, cevap dilekçesi ile birlikte, tüm delillerini açıkçave hangi vakıanın delili olduğu da belirterek bildirmeleri, ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemeleri ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermelerinin zorunlu olduğu, duruşmada hazır bulunmadıkları veya bir vekil tarafından temsil edilmedikleri taktirde yargılamaya yokluklarına devam edilip hüküm verileceği, yokluklarında yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri ilanen tebliğolunur. 11.09.2025

