T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2021/579 Esas

DAVALILAR: ZAFER ERTAN

Mahkememizin dosya davacısı Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.tarafından dosyada davalı Zafer ERTAN(35324331240)ve Sinan DEMİRKESEN (28876223514) aleyhine alacak davası açılmıştır.

Gönderilen tebligatlar iade geldiğinden bilirkişi raporunun 7201 sayılı Tebligat Kanununun m.29 ve devamı hükümleri gereği adı geçen davalılara ilanen tebliğ olunmasına karar verilmiştir.

Bilirkişi kurulunun 17/06/2025 tarihli bilirkişi raporunda özetle; " Dava konusu krediye, 6762 sayılı TTK m. 329/1'e göre Bankanın kendi hisse senetlerini rehin alarak teminatlandırmaları geçersizdir. Bankaya BDDK BankK hükümlerine görebankanın Tüketici Kredisi Komitesinde yer alan dava dışı Bireysel Pazarlama Müdürü Semih Alşar, Bireysel Kredi Tahsis Müdürü Hasan A. Küçük ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Büyükateş'in onayı ile dava dışı İsmail Ayyıldız lehine, 180.000 lot Asya Katılım Bankası A.Ş. hisse Senedi (A Grubu ASYAB) rehin alınmak suretiyle 230.000,00 TL'lık kredinin onaylayarak kullandırmasından, her biri BankK göre yönetici sıfatı taşıyanlar Semih Alşar, Hasan A. Küçük ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Büyükateş'in ile birlikte aynı hisseleri teminat kabul ederek krediyi yenileyen Sinan Demirkesen ve Zafer Ertan sorumlu oldukları sonucuna varılmıştır." yönünde tespit ve kanaatlerini açıklamışlardır.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.03/10/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02311087