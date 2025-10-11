T.C. İstanbul Anadolu 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/385 Esas

Davacı İSTANBUL YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI ile Davalılar , ALAATTİN ERSOY, ALİ UÇAR, ALİ ŞAHİN ÖZDEMİR, BEYHAN KAHRAMAN, BİLAL ÇAĞLAR ÇELİK, ERTURUL KAHRAMAN, FATİH GÜMÜŞ, HAMİYET ARSLAN, HASAN UÇAR, HÜLYA TUĞ, İDRİS ABANOZ, İZZET YADİKAR, KADRİYE KOCA, MEHMET AYGÜN, MÜCELLAH KOYUNCU, NAFİYE BAŞARAN, NAZMİ KAHRAMAN, NİLÜFER TAŞDELEN, ONUR KAHRAMAN, ÖMER KÖKER, ÖMÜR YILDIZ, SAVAŞ YETER, SÜMEYYE İNCİ, ŞAMİL ÖZOĞUL, ÜMİT EKER, VOLKAN ALKAN, ZAFER YILMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören Mahallesi, 9136 Ada, 78 Parsel no'lu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Biyoteknoloji İhtisas Oganize Sanayi bölgesi adına tescilinin talep edildiği, ilan tarihinden itibaren, kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargı'da maddi hatalara karşı düzeltme davacı açılabileceği, Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptali davası açanların, dava açtıklarını ve Yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen Kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmayı yapan davacı kurumadına tescil edileceği, tespit edilecek kamulaştırma bedelinin İstanbul Anadolu Adliyesi Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı, duruşmasının 13/01/2026 günü saat 10:50 tarihinde yapılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği, ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.17.09.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02311080