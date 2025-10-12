İ L A N

T.C. ÇİFTELER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/238 Esas

DAVALI : VEFA KÜÇÜK - 10841235936 TC.Kimlik Nolu

KONU : Mahkememizin 2024/238 E. sayılı davası kapsamında dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma zaptı, ihtarların yapılması ve duruşmaya davet

Evrak Özeti ve Tebliğ Sebepleri:

Davacı Kültür ve Turizm Bakanlığı vekilinin dava konusu Eskişehir ili, Han ilçesi, Yazılıkaya mahallesi 621 parsel sayılı taşınmazın kısmi kamulaştırma olacak şekilde kamulaştırma bedelinin tespitini ve idare adına tesciline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Tensip zaptı, dava nedeniyle yapılan ve yapılacak işlemlerle taraflara uyarıları içermektedir. Davaya devam edilebilmesi için ilanen tebliğ gerekmiştir.

İhtarlar ve Davet: Sayın muhatap;

1-İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacaktır.

2-Ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde, yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar olunur (6100 s. H.M.K.'nun 139., 141. ve 150. md.).

3-Dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.17/09/2025

Duruşma yeri : Çifteler Hükümet Konağı, Çifteler Adliyesi Duruşma Salonu Çifteler/Eskişehir

Duruşma gün ve saati: 05/12/2025 günü saat: 14:00

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02311101