İ L A N

T.C. DİDİM (YENİHİSAR) AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/508

DAVALI : FAYE MARİA GOODE

Davacı Murat Bulut tarafından tarafınıza boşanma davası açılmıştır. Yapılan tüm tebligatların neticesiz kalmasından dolayı dava dilekçesi, tensip zaptı, ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanen tebliğ, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacaktır.

Duruşma Günü: 21/01/2026 günü saat: 11:00'da olup, HMK 139/1 maddesi gereğince "Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği" hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02311213