İ L A N

T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/87 Esas 08.07.2025

Konu : Gaiplik

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile TEVFİK AKÇAY arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Gaipliğine karar verilmesi istenilen, Samsun İli Tekkeköy İlçesi Büyüklü Mahallesinde bulunan 78 parsel(yeni büyüklü 1489 ada 86 parsel olmuştur),67 parsel(yeni büyüklü 1489 ada 98 parsel olmuştur),72 parsel(yeni büyüklü 1489 ada 119 parsel olmuştur) ve 394 parsel(yeni büyüklü 1528 ada 4 parsel olmuştur) sayılı parsellerde hissedar olup adına kadastro tespiti yapılan Mehmet BOLAT'a Samsun 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 29/05/2014 tarih ve 2014/185 esas, 2014/226 karar sayılı kararı ile 3561 sayılı Kanuna göre kayyım ataması yapılmış olup, TMK 588/1 maddesi gereğince, ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mehmet Bolat'ın hak sahibi olduğunu ileri sürenlerin, ya da gaipliği istenen kişi hakkında bilgisi bulunanların mahkememize başvurması, aksi halde söz konusu Mehmet Bolat'ın GAİPLİĞİNE KARAR VERİLİP, Samsun İli Tekkeköy İlçesi Büyüklü Mahallesinde bulunan 78 parsel(yeni büyüklü 1489 ada 86 parsel olmuştur),67 parsel(yeni büyüklü 1489 ada 98 parsel olmuştur),72 parsel(yeni büyüklü 1489 ada 119 parsel olmuştur) ve 394 parsel(yeni büyüklü 1528 ada 4 parsel olmuştur) sayılı parsellerin HAZİNEYE İNTİKALİNE karar verileceğinden, Mehmet Bolat'ın gaipliğine karar verilerek, bu kişi hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08.07.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02311094