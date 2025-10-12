T.C.

YERKÖY

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2024/49 Ort. Gid. Satış 07/10/2025

TAŞINMAZIN SATIŞ GÜNÜ İÇİN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Yerköy Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/646 Esas, 2024/375 Karar sayılı ilamı ile Yozgat İli Yerköy İlçesi Yeni Mahalle 42 ada 52 parselde bulunan A Blok 3 ve 5 nolu bağımsız bölüm, B Blok 1 ve 9 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazların satışına karar verilmiş olmakla, dosya Yerköy Satış Memurluğunun 2024/49 Satış dosyasından satışa çıkartılmış, yurtdışında ikamet eden;

1-YUSUF ÖZCAN T.C: 10892405470, Latif ve Şahver oğlu 28/04/1985 doğumlu, Domburgsingel 36 Tilburg 5043 JD 9938 HOLLANDA adresinde ikamet eden,

2-TÜLAY DEMİRCİ T.C: 10877405990, Latif ve Şahver kızı 11/01/1989 doğumlu, Frans Erensstraat 50 Den Bosch 5216 TL 9938 HOLLANDA,

3-SİBEL KÖRKOCA T.C: 10898405252, Latif ve Şahver kızı 27/11/1982 doğumlu, TROUBADOURPLEIN 16 TILBURG 5021 9938 HOLLANDA

Adresinde ikamet eden hissedarlara tebliğ yerine geçmek üzere;

1. TAŞINMAZ: Yozgat İl, Yerköy İlçe, Yeni Mahalle, Karacaşar Silo Mevkii, 42 Ada, 52 Parselde dükkan, Arsa Payı:10/320, KDV Oranı: %20, Adresi: A Blok Zemin Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölümde Dükkan satılacaktır. Kıymeti : 475.300,00 TL

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:01

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:01



Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:01

2. TAŞINMAZ: Yozgat İl, Yerköy İlçe, Yeni Mahalle, Karacaşar Silo Mevkii, 42 Ada, 52 Parselde mesken, Arsa Payı:20/320, KDV Oranı: %1, Adresi: A Blok 2. Kat 5 Nolu Bağımsız Bölümde Mesken, İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Bitişik Nizam 5 Kat İzinli olan taşınmazda 2. Kat 5 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır. Kıymeti : 1.442.500,00 TL

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 11:01

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:01

3. TAŞINMAZ: Yozgat İl, Yerköy İlçe, Yeni Mahalle, Karacaşar Silo Mevkii, 42 Ada, 52 Parselde Dükkan, Arsa Payı:10/320, KDV Oranı: %20, Adresi: B Blok Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölümde Dükkan, İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Bitişik Nizam 5 Kat İzinli olan taşınmazda B Blok 1 Nolu Bağımsız Bölümde Dükkan satılacaktır. Kıymeti : 482.300,00 TL

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 12:01

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 12:01

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 12:01

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 12:01

4. TAŞINMAZ: Yozgat İl, Yerköy İlçe, Yeni Mahalle, Karacaşar Silo Mevkii, 42 Ada, 52 Parselde mesken, Arsa Payı:20/320, KDV Oranı: %1, Adresi: B Blok 2. Kat 9 Nolu Bağımsız Bölümde Mesken, İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Bitişik Nizam 5 Kat İzinli olan taşınmazda B Blok 2. Kat 9 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır. Kıymeti : 1.442.500,00 TL

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 13:31

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 13:31

Açık artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/49 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabileceği hususu ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02310549