Giriş Tarihi: 14.10.2025 00:00
T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/26 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Taşınmaz satışa çıkarılmıştır.Açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresinden 2025/26 sayısıyla erişilebilir
Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Kadılar Mah, 8696 Ada, 1 Parsel- 437 m2- 5.611.000,00 TL-KDV : %10
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 10:35
Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 10:35
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 10:35
Bitiş Tarih ve Saati: 05/12/2025 - 10:35
Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Kadılar Mah, 8696 Ada,4 Parsel- 668,99 m2- 7.874.000,00 TL-KDV :%20
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 11:35
Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 11:35
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 11:35
Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 11:35
09/10/2025
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02311973