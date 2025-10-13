İ L A N

T.C. YUNAK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/171 Esas

KARAR NO : 2025/361

İLGİLİ KİŞİLER: Ömer ve Döndü Kızı ZELİHA KARAKULAK , Ömer ve Döndü Kızı DUDU KARAKULAK , Ömer ve Neslihan Kızı DÖNE ULUS ve Ömer ve Döndü Kızı AYŞEDUDU KARAKULAK

Mahkememizden verilen 10/09/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile

"1-Davanın KABULÜNE,

2-Dava konusu Konya İli Yunak İlçesi Turgut/Yeni Mahallesi 139 Ada 11 Parsel sayılı taşınmazın üzerinde tüm takdiyatları ile birlikte ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİNE, SATIŞIN GENEL AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE YAPILMASINA, satış bedelinin tapu kaydındaki ve veraset ilamları oranında taraflara ödenmesine,

3-Satış memuru olarak Yunak Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun görevlendirilmesine,

4-Taşınmazın Satış Bedelleri üzerinden belirlenecek binde 11.38 nisbi harcın taraflardan, payları oranında tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

5-Satışın 2004 sayılı İİK hükümlerine göre yapılmasına,

6-Davacı tarafından bu dosya nedeniyle yapılan 195,80 TL başvuru harcı, 615,40 TL peşin harç, tebligat ve posta gideri, mahkeme ve keşif harcı, bilirkişi ücreti ve araç ücreti 30.342,50 TL olmak üzere toplamda 31.153,70 TL yargılama giderinin tapu kaydındaki ve veraset ilamlarındaki hisseleri oranında davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine, davacılar payına düşen kısmın kendi üzerlerinde bırakılmasına,

7-Talep halinde kararın taraflara tebliğine,

8-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden; hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen 28.500 TL maktu vekalet ücretinin tapu kaydındaki ve veraset ilamlarındaki hisseleri oranında taraflardan tahsili ile ilgili vekile ödenmesine,

9-Davalılar Dilek AYDOĞDU, Levent KARAKULAK ve Polat KARAKULAK kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden; hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen 28.500 TL maktu vekalet ücretinin tapu kaydındaki ve veraset ilamlarındaki hisseleri oranında taraflardan tahsili ile ilgili vekile ödenmesine,

10-Davalı Cemal AKSOY kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden; hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen 28.500 TL maktu vekalet ücretinin tapu kaydındaki ve veraset ilamlarındaki hisseleri oranında taraflardan tahsili ile ilgili vekile ödenmesine,

11-Zorunlu arabuluculuk gideri olarak sarf edilen 3.200,00 TL'nin taraflardan müteselsilen tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

Dair kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesine İstinaf Yasa yolu açık olmak üzere Davalı ve Vasi vekilinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı."

şekilinde karar verilmiş olup, Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur. 01/10/2025

