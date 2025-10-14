İLAN

SÖKE 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/906 Esas

KARAR NO : 2025/352

DAVALI : SEDA AYDIN-23828135518

ADRES : 1 grande Rue 95270 Lassy FRANCE

Davacı Kemal Aydın vekili Av Ali Emre Çetin tarafından davalı Seda Aydın aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Söke 1.Aile Mahkemesinin 16/09/2025 tarih 2023/906 esas 2025/352 karar sayılı ilamı ile;

1-Davanın KABULÜ İLE,

Aydın ili Söke İlçesi, Yenidoğan Mah/köy Cilt No:17, Hane:473, BSN:8 da nüfusa kayıtlı, Muammer ve Rüveyda'dan olma, 24/08/1984 Söke doğumlu, 26707227632 T.C.Kimlik nolu, davacı KEMAL AYDIN ile aynı yer BSN:11'de nüfusa kayıtlı, Muammer ve Hülya'dan olma 27/08/1991 Sarcelles Fransa doğumlu, 23828135518 T.C.Kimlik nolu, davalı SEDA AYDIN'ın TMK'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Kararın kesinleşmesine müteakip ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

3-Alınması gerekli 615,40-TL karar harcının peşin yatan 269,85-TL harçtan düşümü ile bakiye kalan 345,55-TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince hesap olunan 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,

5-Davacı tarafından harç dahil yapılan 10.272,10-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,

6-Davacı tarafça yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın kararın kesinleşmesinden sonra yatıran tarafa iadesine,

Dair kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin ve davacının yüzlerine karşı, davalının yokluğunda verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.

Davalı SEDA AYDIN'a Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/10/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02312741