T.C.

ARAKLI

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2024/13 Esas 08/10/2025

İLANEN TEBLİGAT

ARAKLI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Emad Eddin ve Ansaf oğlu, 26/10/1995 ŞAM doğumlu, Suriye uyruklu sanık MAJİD SALAMA hakkında Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetten Yoksun Kılma suçundan, Mahkememizin 07/01/2025 tarih 2024/13 esas 2025/5 karar sayılı ilamı ile sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, gerekçeli kararın tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediği, sanığın tebligata yarar açık adresinde tespit edilemediği anlaşılmakla, ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden, tebligat kanunun 31. Maddesi gereğince 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya tutanağa geçirilecek beyan ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelenecek olan istinaf yolu açık olmak üzere kararı istinaf edilebileceği, istinaf yoluna başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği ve yerine getirileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02312395