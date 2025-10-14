Örnek No:55*

T.C.AYDIN 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2025/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 N olu T aşınmazın : Aydın İl, İncirliova İlçe, ERBEYLİ Mahalle/Köy, Yaylakuyu Mevkii, 172 Ada, 9 Parsel, Yüzölçümü: 9.113,55 m2, İmar Durumu: Köy yerleşik alanı içerisindedir. Kıymeti: 18.227.000,00-TL,KDV: %10 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 11:01-Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 11:01-Bitiş Tarih ve Saati: 11/12/2025 - 11:01

2 N olu T aşınmazın : Aydın İl, İncirliova İlçe, ERBEYLİ Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 124 Ada, 9 Parsel, Yüzölçümü : 349,05 m2, İmar Durumu: Köy yerleşik alanı içerisindedir. Kıymeti: 1.400.000,00-TL KDV: %10 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 10:35-Bitiş Tarih ve Saati: 12/11/2025 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 10:35-Bitiş Tarih ve Saati: 12/12/2025 - 10:35

3 N olu T aşınmazın : Aydın İl, İncirliova İlçe, ERBEYLİ Mahalle/Köy, Yaylakuyu Mevkii, 170 Ada, 26 Parsel, Yüzölçümü: 3.211,88 m2, İmar Durumu: Tarım alanı içerisinde kalmaktadır. İmar Durumu: Tarım alanı içerisindedir. Kıymeti: 1.317.000,00-TL. KDV: %10. 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 12:02-Bitiş Tarih ve Saati: 12/11/2025 - 12:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 12:02-Bitiş Tarih ve Saati: 12/12/2025 - 12:02

4 N olu T aşınmazın : Aydın İl, İncirliova İlçe, ERBEYLİ Mahalle/Köy, Yaylakuyu Mevkii, 170 Ada, 24 Parsel. Yüzölçümü: 3.877,03 m2. İmar Durumu: Tarım alanı içerisinde yer almaktadır. Kıymeti: 1.590.000,00-TL. KDV: %10 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 14:32-Bitiş Tarih ve Saati: 12/11/2025 - 14:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 14:32-Bitiş Tarih ve Saati: 12/12/2025 - 14:32

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02312088