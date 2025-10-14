Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. AYDIN 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.AYDIN 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2025/14 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 Nolu Taşınmazın: Aydın İl, İncirliova İlçe, ERBEYLİ Mahalle/Köy, Yaylakuyu Mevkii, 172 Ada, 9 Parsel, Yüzölçümü: 9.113,55 m2, İmar Durumu: Köy yerleşik alanı içerisindedir. Kıymeti: 18.227.000,00-TL,KDV: %10

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 11:01-Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 11:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 11:01-Bitiş Tarih ve Saati: 11/12/2025 - 11:01

2 Nolu Taşınmazın: Aydın İl, İncirliova İlçe, ERBEYLİ Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 124 Ada, 9 Parsel, Yüzölçümü : 349,05 m2, İmar Durumu: Köy yerleşik alanı içerisindedir. Kıymeti: 1.400.000,00-TL

KDV: %10

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 10:35-Bitiş Tarih ve Saati: 12/11/2025 - 10:35

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 10:35-Bitiş Tarih ve Saati: 12/12/2025 - 10:35

3 Nolu Taşınmazın: Aydın İl, İncirliova İlçe, ERBEYLİ Mahalle/Köy, Yaylakuyu Mevkii, 170 Ada, 26 Parsel, Yüzölçümü: 3.211,88 m2, İmar Durumu: Tarım alanı içerisinde kalmaktadır. İmar Durumu: Tarım alanı içerisindedir. Kıymeti: 1.317.000,00-TL. KDV: %10.

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 12:02-Bitiş Tarih ve Saati: 12/11/2025 - 12:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 12:02-Bitiş Tarih ve Saati: 12/12/2025 - 12:02

4 Nolu Taşınmazın: Aydın İl, İncirliova İlçe, ERBEYLİ Mahalle/Köy, Yaylakuyu Mevkii, 170 Ada, 24 Parsel. Yüzölçümü: 3.877,03 m2. İmar Durumu: Tarım alanı içerisinde yer almaktadır. Kıymeti: 1.590.000,00-TL. KDV: %10

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 14:32-Bitiş Tarih ve Saati: 12/11/2025 - 14:32

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 14:32-Bitiş Tarih ve Saati: 12/12/2025 - 14:32

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

