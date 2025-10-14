İ L A N

T.C. KIRIKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/34 Tereke

Mahkememizde görülmekte olan Tereke davası nedeniyle;

KIRIKKALE ili, MERKEZ ilçesi, GÜRLER mah/köy 7 Cilt, 196 Aile sıra no 3 sırada nüfusa kayıtlı 27/03/1962 doğumlu 07/04/2020 tarihinde vefat eden müteveffa HASAN TEKİNSOY'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve terekesinin tasfiyesinin tespit edilmesi talep edilmiştir.

TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; müteveffanın mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanla dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların TMK 629 Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02311919