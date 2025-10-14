İ L A N

T.C. SİLİVRİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/89 Esas

DAVACI : HÜLYA FADUL (TC NO:383*****610)

DAVALI : MİNE CABADAĞ (TC NO:383*****328)

Davacı Hülya Fadul tarafından aleyhinize açılan davaya konu İstanbul ili, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü, Güneşli Mevki, 1042 parsel, 1043 parsel ve Kirazlı Köyü, 2534 parseldeki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu bağımsız bölüm sayılı ve Kocaeli İli, Darıca Mah, 2370 ada, 1 parsel, Blok/Giriş:C/1 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaza ilişkin kira gelirlerini kendi başına tahsil etmeden kaynaklı açılan Haksız İşgal Tazminat Ecrimisil davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Mine Cabadağ'a yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği, usulüne uygun tebligat yapılamaması sebebiyle Mine Cabadağ hakkında yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla aşağıdaki şekilde ilan metni hazırlanmıştır.

"Dava dilekçesini ve tensip zaptını tebliğ aldığınızdan itibaren HMK'nın 122, 126 ve 129. Maddelerine göre usulüne uygun olarak düzenleyeceğiniz cevap dilekçesini, davacı için posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi iki haftalık cevap süresi içerisinde mahkememize sunmanız gerektiği hususu" İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

