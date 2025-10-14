T.C. UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Kalfa Mahallesi 199 Ada 4 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasfıyla 608,48 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Uşak 1 Eylül Sanayi Sitesi karşısında, Çocuk Kent Park ve mesire alanına, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine yakın konumdadır. Boş arsadır. İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, ayrık nizamda 3 kata müsaadeli konut alanı olarak planlıdır. (Taks:0,30, Kaks:0,90) Kıymeti : 3.042.400,00 TL KDV Oranı : %10