T.C.
UŞAK
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/67 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/67 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|
1 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Kalfa Mahallesi 199 Ada 4 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasfıyla 608,48 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Uşak 1 Eylül Sanayi Sitesi karşısında, Çocuk Kent Park ve mesire alanına, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine yakın konumdadır. Boş arsadır.
İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, ayrık nizamda 3 kata müsaadeli konut alanı olarak planlıdır. (Taks:0,30, Kaks:0,90)
Kıymeti : 3.042.400,00 TL
KDV Oranı : %10
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:07
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 10:07
|
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Kalfa Mahallesi 199 Ada 2 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasfıyla 1.154,11 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Uşak 1 Eylül Sanayi Sitesi karşısında, Çocuk Kent park ve mesire alanına, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine yakın konumdadır. Boş arsadır.
İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizamda 7 kata müsaadeli konut alanı olarak planlıdır. (Emsal:2.00)
Kıymeti : 10.386.990,00 TL
KDV Oranı : %10
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 11:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 11:07
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 11:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 11:07
|
3 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Kalfa Mahallesi 199 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasfıyla 1.217,40 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Uşak 1 Eylül Sanayi Sitesi karşısında, Çocuk Kent Park ve mesire alanına, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine yakın konumdadır. Boş arsadır.
İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizamda 7 kata müsaadeli konut alanı olarak planlıdır. (Emsal:2.00)
Kıymeti : 12.174.000,00 TL
KDV Oranı : %10
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 12:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 12:07
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 12:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 12:07
13/10/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
