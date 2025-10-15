T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, SARI HAMZALI Mahalle/Köy, 12251 Ada, 6 Parsel, sayılı taşınmaz arsa vasfında olup üzerindeki taşınmazlarla birlikte satışa çıkarılacaktır. Dosyaya esas taşınmaz Adana İli,Seyhan İlçesi,Yeşiloba Mahallesi,46199 Sokak,Bina No:7-7A ve 9 posta adresinde yer almaktadır. Mahallinde yapılan inceleme de parsel üzerinde 5adet betonarmeyapıd inşaedilmişyapıolduğubelirlenmiştir.1No'luYapı: Parselin güney cephesinde 9KapınumarasıileadrestekayıtlıdırBetonarmekarkasyapıda inşa edilmiş yapı zemin+2 normal katlı olup 3katlıdır. Zemin katında depo ve bina girişi,1.Normalkatında1adetmesken2Normlakatında1adetmeskenbulunmaktadır.Zeminkat oturumu200m², normal katlarınherbiri 218m² olmak üzere toplamda brüt636m²kullanımalanıbulunmaktadır.Zeminkattayeralandepotekhacimlidir.zeminikaromozaik,duvarlar ve tavan p.boya,kapıdemir doğramadır.Yukarıçıkanmerdivenlerde zeminkaromozaik,duvarlar ve tavan p.boya olup merdivenler ferforje ile çevrilidir.1.Normal katta bulunan mesken 3oda,1salon,mutfak, banyo,wc vebalkon hacimlerinden oluşurken,2.Normal katta buluna mesken 2oda,salon+mutfak,banyo+wc ve teras hacimlerinden oluşmaktadırMeskelerde zemindöşemesi seramik,duvarlar p.boya,tavan p.boya+k.piyer,kapılarahşap,pencereler pvc'dir.Islakhacimlerde zeminler seramik, duvarlar fayans döşemelidir.Yapı hali hazırda meskenolarak kullanılmakta bakımsız,yıpranmış durumdadır.2No'lu Yapı: Parselin kuzey cephesinde konumlanmış7-7A Kapı numarası ile adreste kayıtlıdır. Betonarme karkas yapıda inşa edilmiş yapı zemin+2 normal katlı olup 3 katlıdır.Zemin katındadepovebina girişi, 1.Normal katında 2adet mesken, 2.Normla katında 2adet mesken bulunmaktadır. Zemin kat oturumu 215m², normal katların her biri 220m² olmak üzere toplamda brüt 655 m² kullanım alanı bulunmaktadır. Zemin katta yer alan depo tek hacimli olup zemini karo mozaik, duvarlar ve tavan p.boya, kapı demirdoğramadır. Yukarı çıkan merdivenlerde zemin karo mozaik,duvarlar ve tavan p.boyalıdır.Normal katlarda bulunan2adetmeskeninherbirimesken2oda1salonmutfakbanyowcvebalkonhacimlerindenoluşmaktayaklaşık88m2kullanımalanlıdır.Meskenlerde zemindöşemesi karomozaik,duvarlar p.boya,tavan p.boya,kapılarahşap,pencereler pvc'dir.Islak hacimlerde zeminlerseramik, duvarlar fayans+p.boya döşemelidir.Yapıda yer alan meskenlerin birçoğu atıl durumda1adet mesken sığınmacılar tarafından mesken olarak kullanılmıştır.Yapı ve içerisinde bulunan meskenler genel itibari ile bakımsız ve yıpranmış durumdadır3No'luYapıParseldebulunan2noluyapıyabitişikşekildetekkatlıbetoanrmekarkasyapıdainşaedilmiştir.1oda,mutfak,banyo+wc hacimlerinden oluşan yapı sığınmacılar tarafındanmeskenolarak kullanıldığı görülmüştür.Yapıyaklaşık brüt 45m² kullanım alanı bulunmaktadır.Yapı bakımsız ve yıpranmış durumdadır.Zeminşapbeton olup,duvarlar k.badana,iç kapı bulunmamakta olup dışkapı demirdoğramadır.4 No'lu Yapı: Parselin doğu cephesinde de bulunan yapı tek katlı betoarame karkas yapıda inşa edilmiştir.2oda,mutfak,banyo+wc hacimlerinden oluşan yapı sığınmacılar tarafından mesken olarak kullanılmıştır.Yapı yaklaşık brüt 70m² kullanım alanı bulunmaktadır.Yapı bakımsız ve yıpranmışdır.Zemin şap beton olup, duvarlar k.badana, iç kapı bulunmamakta olup dışkapı demirdoğramadır.5No'lu Yapı:Parselin doğu cephesinde de bulunan yapı tekkatlıbetoaramekarkasyapıdainşaedilmiştir.2oda,mutfak,banyo+wc hacimlerinden oluşan yapı sığınmacılar tarafından mesken olarak kullanılmıştır.Yapıyaklaşık brüt 60m² kullanım alanı bulunmaktadır.Yapı bakımsız ve yıpranmış durumdadır.Yapının bakıma ihtiyacı vardır.Zemin şap beton olup, duvarlar k.badana,içkapı ahşap,dışkapı demirdoğramadır.Neticitibari ileparsel üzerindetoplamdabrüt 1.466mkarekapalıkullanımalanıbulunanyapıbulunmaktadır.Seyhan Bld. Ruhsat biriminde yapılan incelemede söz konusuparseliçin düzenlenmiş yasal izinbelges(yapıruhsatı,yapıkullanmaizinbelgesi yapıruhsatı, yapıkullanma izinbelgesi,mimari proje vb.) bulunmadığı şifahi bilgisi alınmıştır. Adresi : Yeşiloba Mahallesi, 46199 Sokak, Bina No:7-7A Ve 9 Seyhan - Adana Uavt No (7 Kapı No): İç Kapı No-1: 1110404181 İç Kapı No-2: 1109804201 Uavt No (7A Kapı No): 2258874987 Uavt No (9 Kapı No): Seyhan / ADANA Yüzölçümü : 1.413,61 m2 İmar Durumu: E: 2.00, HMAX: 18.50m. ,TİCARET+TURİZM Kıymeti : 19.550.000,00 TL KDV Oranı : %20 Hisse: 1/1