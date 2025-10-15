T.C. ANTALYA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2019/39 Esas

KARAR NO : 2024/779

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/11/2024 tarihli ilamı ile TCK'nun 204/1 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NEDENİYLE 5 YIL SÜRE İLE DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Taha ve Masoumeh oğlu, 1994 doğumlu HEYDAR GOZİLİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 09.10.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02312092