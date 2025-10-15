T.C.

ARDAHAN

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO: 2024/ 616

KARAR NO: 2025/132

Sanık -Sanık TEIMURAZ TATALASHVILI'nın üzerine atılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçunu işlediği sabit olduğundan, 5237 sayılı TCK'nın 61. maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, suça konu kaçak eşyanın miktarı, gümrüklenmiş değeri, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı, sanığın güttüğü amaç ve saiki göz önünde bulundurularak 5237 sayılı TCK 44. Maddesi uyarınca sanığın fiil ve eylemine uyan, 5607 Sayılı Yasanın 3/18-son cümle delaletiyle 3/5 maddesi gereğince neticeten sanığın 10 ay hapis ve 20,00 tl adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığa verilen hapis cezasının daha önceden kasıtlı suçtan dolayı 3 ayı geçmeyen hapis cezasına mahkum edilmemiş olması, yargılama sürecinde gözlenen davranışları ile tekrar suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce kanaat oluşması sebebiyle TCK.nun 51/1.maddesi uyarınca ertelenmesine, karar

Verilmiştir. İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur 13.10.2025

