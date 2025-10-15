T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Satışa konu Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi 13794 ada 1 parsel tarla yörükakçayır mahallesi sınırları içerisinde tozlu mevkiinde bulunmakta olup Eskişehir Kütahya yoluna cephelidir. Taşınmazın bulunduğu parsel dikdörtgen şeklinde geometrik yapıya sahiptir. Doğalgaz, haberleşme, su, elektrik ve kanalizasyon gibi altyapılar tamamlanmamış durumdadır. Ulaşım özel araçlar ile sağlanmakta olup belediyenin bütün hizmetlerinden faydalanmaktadır. Kültürel ve sosyal dokulara uzak mesafededir. Taşınmaz kuş uçumu Eskişehir Kütahya yoluna 70 m. ve ilk merkezine 18.50 km mesafede bulunmaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde yapılaşma az, alt ve üst yapılar henüz tamamlanmamış, taşınmazın cepheli olduğu yollar açılmamıştır. Satışa konu taşınmazın konumu, çevresel özellikleri , yasal ve güncel durumu ,imar durumuna göre satış bedeli 4.000.000 TL'dir. Adresi : Yörükakçayır Mahallesi 13794Ada 1 Parsel Tozlu Mevkii Tepebaşı/Eskişehir Tepebaşı / ESKİŞEHİR Yüzölçümü : 3.367,80 m2 İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında belediye sınırları içinde kalmaktadır. Kıymeti : 4.000.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.