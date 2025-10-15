Giriş Tarihi: 16.10.2025 00:00
Örnek No:55*
T.C.
ESKİŞEHİR
İCRA DAİRESİ
2025/49280 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/49280 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|
1 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Satışa konu Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi 13794 ada 1 parsel tarla yörükakçayır mahallesi sınırları içerisinde tozlu mevkiinde bulunmakta olup Eskişehir Kütahya yoluna cephelidir. Taşınmazın bulunduğu parsel dikdörtgen şeklinde geometrik yapıya sahiptir. Doğalgaz, haberleşme, su, elektrik ve kanalizasyon gibi altyapılar tamamlanmamış durumdadır. Ulaşım özel araçlar ile sağlanmakta olup belediyenin bütün hizmetlerinden faydalanmaktadır. Kültürel ve sosyal dokulara uzak mesafededir. Taşınmaz kuş uçumu Eskişehir Kütahya yoluna 70 m. ve ilk merkezine 18.50 km mesafede bulunmaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde yapılaşma az, alt ve üst yapılar henüz tamamlanmamış, taşınmazın cepheli olduğu yollar açılmamıştır. Satışa konu taşınmazın konumu, çevresel özellikleri , yasal ve güncel durumu ,imar durumuna göre satış bedeli 4.000.000 TL'dir.
Adresi : Yörükakçayır Mahallesi 13794Ada 1 Parsel Tozlu Mevkii Tepebaşı/Eskişehir Tepebaşı / ESKİŞEHİR
Yüzölçümü : 3.367,80 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında belediye sınırları içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 4.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 13:48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 13:48
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 13:48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 13:48
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
