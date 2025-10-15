T.C.

KÜTAHYA

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

Esas: 2024/126 Karar: 2025/64

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/02/2025 tarihli ilamı ile sanık hakkında MAHKUMİYET kararı verilen dosyada sanık (Hüseyin ve Arife oğlu, 15/09/1972 İstanbul doğumlu, 25373333166 TC kimlik nolu) Cem Yılmaz tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince gerekçeli kararın gazetede ve genel internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE, kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Mahkememize verilecek dilekçe veya Mahkememiz katibine bulunulacak beyan ile, 5271 sayılı CMK'nın 272 ve 273 maddeleri uyarınca resen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde aynı yöntem ile başvurmak suretiyle itiraz edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 09.10.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02313587