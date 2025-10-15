A A N K O N D I G I N G

UIT DE REPUBLIEK TURKIJE

RECHTBANK ANTALYA, 9e FAMILIERECHTKAMER

ZAAK NR : 2023/363

GEDAAGDE: MAUREEN LIANE BAAG

In de echtscheidingsprocedure die door eiser Ali CIHAN tegen u is aangespannen en waarin de behandeling heeft plaatsgevonden, is vastgesteld dat het adres van gedaagde MAUREEN LIANE BAAG ondanks alle inspanningen niet kon worden achterhaald en onbekend is gebleven. Daarom is besloten om de datum van de voorlopige zitting bij wijze van openbare betekening aan de gedaagde mede te delen.

Aan MAUREEN LIANE BAAG, dochter van Raman en Yuonne, geboren op 02/12/1959 te Paramaribo, van Nederlandse nationaliteit, wordt hierbij medegedeeld dat de voorlopige zitting zal plaatsvinden op 11/12/2025 om 10:40 uur. Indien u zonder geldige reden niet ter zitting aanwezig bent, zal de procedure in uw afwezigheid worden voortgezet en kunt u geen bezwaar maken tegen de in uw afwezigheid verrichte handelingen.

U bent verplicht om binnen een TWEE WEKEN DEFINITIEVE TERMIJN de ontbrekende documenten of een LIJST VAN BEWIJSMIDDELEN EN GETUIGEN met de noodzakelijke toelichtingen in te dienen. Doet u dit niet, dan wordt aangenomen dat u afstand doet van het gebruik van het betreffende bewijs.De voorlopige zitting en de bewijszitting zullen gelijktijdig plaatsvinden. Tijdens de zitting waarin het bewijs wordt afgesloten, zal onmiddellijk worden overgegaan tot de mondelinge behandeling. Er zal geen afzonderlijke oproep meer worden verzonden en er zal in uw afwezigheid vonnis worden gewezen. OPENBARE BETEKENING.

