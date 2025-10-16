BAFRA 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/954 Esas

KARAR NO : 2025/481

Davacı FIRYAL ALKI aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-) Davacının Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış (TMK 162) boşanma hukuki sebebine dayalı davasının REDDİNE,

2-) Davacının Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması (TMK 166) hukuki sebebine dayalı boşanma davasının KABULÜ İLE; Irak Ülkesi vatandaşı Faysal ve Sabıha kızı, 26/02/1996 Telafer doğumlu, 99917609314 Yabancı Kimlik Numaralı FIRYAL ALKI ileIrak Ülkesi vatandaşı Fadıl ve Hamısa oğlu, 03/08/1993 Irak doğumlu, 99032681974 Yabancı Kimlik Numaralı MURAD ASUR'un TMK 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

3-)Tarafların müşterek çocukları 17/10/2015 Samsun doğumlu, 99765086954 Yabancı Kimlik numaralı AYNUR ASUR ile 20/07/2017 Samsun doğumlu, 99684089654 Yabancı Kimlik numaralı AYSUN ASUR'un velayetlerinin davacı anne FIRYAL ALKI'ya verilmesine,

4-)Velayetleri davacı anneye bırakılan müşterek çocukların; her ayın son hafta Cumartesi günü saat 09:00'dan takip eden Pazar günü saat 18:00'a kadar, her yıl sömestr tatillerinin 1. (Cumartesi) günü saat 10.00'dan takip eden 7. (Cuma) günü saat 18.00'e kadar, her yıl dini bayramların ikinci günleri saat 09:00'dan ertesi günü saat 18:00'a kadar, her yıl 01 Temmuz saat 10:00'dan 15 Temmuz saat 18:00'a kadar babaya verilmek suretiyle baba ile müşterek çocuklar arasında ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİNE,

5-)Dava tarihinden karar kesinleşme tarihine kadar tedbir, karar kesinleşme tarihinden itibaren yoksulluk nafakası olarak devam etmek üzere aylık 4.000,00 TL nafakanın davalıdan tahsili ile davacı kadına ödenmesine,

6-) Dava tarihinden karar kesinleşme tarihine kadar tedbir, karar kesinleşme tarihinden itibaren iştirak nafakası olarak devam etmek üzere her bir çocuk için ayrı ayrı aylık 4.000,00 TL'den toplam aylık 8.000,00 TL nafakanın davalıdan tahsili ile müşterek çocukların bakım ve ihtiyaçlarına harcanmak üzere davacı kadına ödenmesine,

7-) Davacı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin KABULÜ İLE; 50.000,00 TL maddi, 50.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsili ile davacı kadına ödenmesine,

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Murad ASUR'un kararın ilanen tebliğine, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağının ve tebliğ tarihinden itibareniki hafta içinde istinaf etmediği takdirde kararın kesinleşeceğine dair iş bu ilan karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/10/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02314379