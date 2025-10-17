T.C.BURSA16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.78006439-2023/879-Ceza Dava Dosyası

İL AN

Bursa 16.Asliye Ceza Mahkemesinin 19/11/2024 tarih ve 2023/879 esas, 2024/517 karar sayılı kararı ile sanık Oğuzhan BUZLUK'un Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 5 Yıl Hapis,Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan 7 ay Hapis Cezası ilecezalandırılmasına, kararı tüm aramalara rağmen Katılan Muhammed ve Fudda oğlu, 01/01/1995 doğumlu, (TC.No: 99*******78) Besi BATAL'ın kendisinin ya da konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Kararın gazetede ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine tutanağa bağlanmak şartıyla bulunulacak beyan ile, tutukluluk veya hükümlülük halinin olması durumunda ise ayrıca bulunan Ceza İnfaz Kurumu Müdürüne tutanağa bağlanmak şartıyla bulunabilecek beyan ile, 5271 sayılı CMK-231/12 maddesi gereğince, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02314995