DOĞANIN KOYNUNDA BİR CENNET: AYDINPINAR ŞELALELERİ

KONAKLAMA TESİSLERİ GENİŞLİYOR

DOĞA KORUNUYOR, TURİZME KAZANDIRILIYOR

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı içindeki konaklama alanlarının ikinci etabına ilişkin açıklamada bulundu. Konaklama kapasitesi ve alanının genişletileceğini daha önce duyuran Başkan Özlü, altyapı çalışmaları başlayan alanda incelemelerde bulundu.

Düzce'nin turizm yatırımlarını artırmak ve doğa turizmi konusunda tercih edilen bir lokasyon haline getirmek amacıyla özverili çalışmalarını sürdüren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şehir merkezine en yakın noktalardan biri olan Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı'nda Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında konaklama tesislerinin ikinci etabı için çalışmalar başladı.

19 ADET YENİ BUNGALOV YAPILMAYA BAŞLANDI

Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı içinde mevcutta bulunan 9 adet dome çadırda yaşam başlarken, tesisin iç kısmında bulunan alanda inşa edilmesi planlanan 19 adet Bungalov için alt yapı çalışmaları ve zemin düzenleme işlemi yapılıyor.

Alanda incelemelerde bulunan Başkan Dr. Faruk Özlü, daha büyük kapasiteli konaklama alanlarının, bölgenin doğasına uygun şekilde planlanarak en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti ve şunları söyledi:

"Şu anda Aydınpınar Şelaleleri'nin olduğu bölgedeyiz. Buradaki konaklama alanımızı büyütüyoruz, ikinci etaba başladık. Bu etapta 19 adet Bungalov inşa edeceğiz. Şu anda altyapısını yapıyoruz.

Bu kapsamda içme suyu, yolu ve kanalizasyon inşaatı devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda buraya 19 adet Bungalov tarzında ev yapacağız. Bunlar diğerlerine göre daha büyük metrekarelerde olacak.

Buranın mülkiyet sahibi olan Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl, 2026 yılında burada mevcutlara ilaveten 19 adet Bungalov evimiz olacak."

