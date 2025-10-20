İ L A N

T.C. AKSARAY 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/542 Esas

DAVACI : MURTEZA BAYRAKCI, 2295****612

DAVALI : NIGORA AHMEDJONOVA, 9871****078

Bilinen en son adresi :Paşacık Mah. 1651 Sk. No:1/4 Aksaray Merkez/ AKSARAY

Davacı Murteza BAYRAKCI tarafından davalı aleyhini açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Bildirime yarar adresiniz bulunmadığından aleyhinize açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması/şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma ile ilgili davaya ilanın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde davaya cevaplarınız ve itirazlarınızı ibraz edebileceğiniz, aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, dilekçenizde gösterip henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamaları yapmanız gerektiği aksi takdirde bahse konu delillere dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağınız, 23/12/2025 günü saat: 11.10'da duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu davalıya ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02314923