İ L A N

T.C. EMİRDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/147 Esas

DAVALILAR : 1-AHMET KÜPELİ Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Davulga Köyü nüfusuna kayıtlı

2- MEHMET KÜPELİ Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Davulga Köyü nüfusuna kayıtlı

3-NEVRUZ YILDIRIM Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Davulga Köyü nüfusuna kayıtlı

Davacı Musa KÜPELİ tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında tüm araştırmalara rağmen sabit bir adres bulunamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı dilekçesinde özetle; Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Davulga Kasabası Alasakallı Mah. Ümmet Mevkii 129 Ada 21 Parsel, Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Davulga Kasabası Alasakallı Mah. Ümmet Mevkii 129 Ada 16 Parsel, Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Davulga Kasabası Alasakallı Mah. Köy İçi Mevkii 222 Ada 9 Parsel, Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Davulga Kasabası Alasakallı Mah. Yalnızağıl Mevkii 137 Ada 30 Parsel, Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Davulga Kasabası Alasakallı Mah. Gülağacı Mevkii 175 Ada 17 Parsel, Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Davulga Kasabası Alasakallı Mah. Alemdar Mevkii 190 Ada 47 Parsel sayılı taşınmazların ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkememizce düzenlenen 12/02/2025 günü tensipte özetle; Davalıların dava dilekçesine iki hafta içerisinde cevap verilmesi, varsa ilk itirazlarını sunması, cevap verilmediği takdirde ilk itirazlarını ileri süremeyeceği ve ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı, ayrıca HMK 318 uyarınca tüm delillerini cevap dilekçesi ile birlikte bildirmesi, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgilere yer verme zorunda olduğu hususunun ihtarına, duruşma günü 23/12/2025 günü saat 10:35' de bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK 139 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği hususu dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 14/10/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02315240