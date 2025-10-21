İLAN

BURSA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/961

Davacı HEBATULLAH BASSOT ile davalı YEHYA MOUHAMED ORFALI arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.324)) davasına ait dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününü bildirir tebligatların tüm aramalara rağmen Yabancı Kimlik No:993****6266, Ahmad ve Orouba oğlu, 01/01/1997 Aleppo doğumlu davalı Yehya Mouhamed Orfalı'ya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

Davalı Yehya Mouhamed Orfalı'ya gönderilen dava dilekçesi ile ilgili olarak "HMK 122. maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, HMK 128. madde uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı" ve adı geçen davanın ön inceleme duruşmasının 04/11/2025 günü saat 09:55'te yapılacağı, davalı Yehya Mouhamed Orfalı'nın belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde yokluğunda duruşmaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, sulh için gerekli hazırlıkları yapması, tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterilen, henüz sunulmayan belgelerin sunulması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamanın yapılması aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02316662