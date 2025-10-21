İ L A N

T.C. DİDİM (YENİHİSAR) AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/248 Esas

DAVALI : CEMAL GADIM ZADA

Davacı Seval GADIM ZADA tarafından tarafınıza boşanma davası açılmıştır. Yapılan tüm tebligatların neticesiz kalmasından dolayı, ön inceleme duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 04/02/2026 günü saat 11:00'de olup, HMK 147/2 maddesine göre; Tarafınıza gönderilecek davetiyede, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02316475