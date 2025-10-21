İ L A N

T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/443 Esas 14.10.2025

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili; Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 114 ada 40 parsel sayılı taşınmazın 14/48 hisse maliki Dukaki oğlu Andon'a temsilen Bozcaada Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/03/1995 tarih ve 1995/20 Esas ve 1995/26 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edildiğini, yönetmelik değişikliği sonucu kayyımlık yetkisinin Çanakkale Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürüne geçtiğini, TMK.588. maddesinde "Sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin malvarlığı veya ona düşen miras payı on yıl resmen yönetilirse ya da malvarlığı böyle yönetilenin yüz yaşını dolduracağı süre geçerse, Hazinenin istemi üzerine o kimsenin gaipliğine karar verilir. Gaiplik kararı verilebilmesi için gerekli ilân süresinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa, aksine hüküm bulunmadıkça, gaibin mirası Devlete geçer." denildiğini, kendisine kayyım tayin edilen Çanakkale İli Bozcaada İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 114 ada 40 parsel sayılı taşınmazın 14/48 hissedar maliki Dukaki Oğlu Andon'un gaipliğine karar verilerek malvarlığının Hazineye intikalinin sağlanmasını talep etmiş olup, sağ ise kendisinin müracaat etmesi değilse, gaipliği istenen Dukaki oğlu Andon'a gaipliğine karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02316441