T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 22.10.2025 00:00

Örnek No:55*

2025/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DEĞİRMENDERE/MERKEZ Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 1556 Ada, 5 Parsel, 376,28 m2 Bahçe Ana Taşınmaz Nitelikli 16/126 Arsa Paylı -/2/-/7 Nolu Bağımsız Bölümde Kayıtlı Mesken Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Değirmendere Merkez Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 100 m2

Arsa Payı : 16/126

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 kat, TAKS= 0.40 ve KAKSz 1.20 olmak üzere Konut Alanında kalmakta olup yola terki bulunmaktadır.

Kıymeti : 1.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:46

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 10:46

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:46

Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 10:46

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DEĞİRMENDERE/MERKEZ Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 1556 Ada, 5 Parsel, 376,28 m2 Bahçe Ana Taşınmaz Nitelikli 16/126 Arsa Paylı -/2/-/8 Nolu Bağımsız Bölümde Kayıtlı Mesken Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Değirmendere Merkez Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 100 m2

Arsa Payı : 16/126

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 kat, TAKS= 0.40 ve KAKSz 1.20 olmak üzere Konut Alanında kalmakta olup yola terki bulunmaktadır.

Kıymeti : 1.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 11:48

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 11:48

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 11:48

Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 11:48

16/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02316748

