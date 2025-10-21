Giriş Tarihi: 22.10.2025 00:00
T.C.
GÖLCÜK
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/28 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DEĞİRMENDERE/MERKEZ Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 1556 Ada, 5 Parsel, 376,28 m2 Bahçe Ana Taşınmaz Nitelikli 16/126 Arsa Paylı -/2/-/7 Nolu Bağımsız Bölümde Kayıtlı Mesken Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Değirmendere Merkez Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 100 m2
Arsa Payı : 16/126
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 kat, TAKS= 0.40 ve KAKSz 1.20 olmak üzere Konut Alanında kalmakta olup yola terki bulunmaktadır.
Kıymeti : 1.750.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:46
Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 10:46
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:46
Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 10:46
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DEĞİRMENDERE/MERKEZ Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 1556 Ada, 5 Parsel, 376,28 m2 Bahçe Ana Taşınmaz Nitelikli 16/126 Arsa Paylı -/2/-/8 Nolu Bağımsız Bölümde Kayıtlı Mesken Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Değirmendere Merkez Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 100 m2
Arsa Payı : 16/126
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 kat, TAKS= 0.40 ve KAKSz 1.20 olmak üzere Konut Alanında kalmakta olup yola terki bulunmaktadır.
Kıymeti : 1.300.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 11:48
Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 11:48
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 11:48
Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 11:48
16/10/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
