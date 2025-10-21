T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DEĞİRMENDERE/MERKEZ Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 1556 Ada, 5 Parsel, 376,28 m2 Bahçe Ana Taşınmaz Nitelikli 16/126 Arsa Paylı -/2/-/7 Nolu Bağımsız Bölümde Kayıtlı Mesken Vasfında Taşınmaz Adresi : Gölcük İlçesi Değirmendere Merkez Mahallesi Gölcük / KOCAELİ Yüzölçümü : 100 m2 Arsa Payı : 16/126 İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 kat, TAKS= 0.40 ve KAKSz 1.20 olmak üzere Konut Alanında kalmakta olup yola terki bulunmaktadır. Kıymeti : 1.750.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ