T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/365 Esas

İLAN

Davalı Mehmet Kılıç ait olan Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Şahnahan mahallesi 239 ada 2 parsel ve 239 ada 5 parsel sayılı taşınmaza davacı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/365 Esas dosyası ile dava açıldığı, dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği hususu İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02317141