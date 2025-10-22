İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DÜZELTME İLANI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği Fakültesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7 Kalem Cihaz Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir. Sevk işlem formu gönderilmediği için yayınlanmamış olup, bu sebeple ihale tarihi değiştirilmiştir.

İhale kayıt numarası : 2025 / 1754475 1-İdarenin a) Adresi :İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fatih Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad. No:2834954 Orhanlı Tuzla/İstanbul b) Telefon ve faks numarası :02162803509 c) Elektronik posta adresi :dishekimliği@medeniyet.edu.tr ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi : Ekap 2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : - b) Gazete, İnternet Haber Sitesi adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Analiz - www.sabah.com.tr – 17.10.2025 3-Düzeltilen [madde/maddeler ] : 10/11/2025 tarihinde saat 10:30 olması gereken ihale 17.11.2025 tarihi saat 10: 30 olarak değiştirilmiştir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02317286