Haberler Resmi İlan Haberleri İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Giriş Tarihi: 23.10.2025 00:00

Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 00:25

DÜZELTME İLANI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği Fakültesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7 Kalem Cihaz Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir. Sevk işlem formu gönderilmediği için yayınlanmamış olup, bu sebeple ihale tarihi değiştirilmiştir.

İhale kayıt numarası

: 2025 / 1754475

1-İdarenin

a) Adresi

:İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fatih Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad. No:2834954 Orhanlı Tuzla/İstanbul

b) Telefon ve faks numarası

:02162803509

c) Elektronik posta adresi

:dishekimliği@medeniyet.edu.tr

ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi

: Ekap

2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

: -

b) Gazete, İnternet Haber Sitesi adı ve tarihi (yayımlanmış ise)

: Analiz - www.sabah.com.tr – 17.10.2025

3-Düzeltilen [madde/maddeler ]

: 10/11/2025 tarihinde saat 10:30 olması gereken ihale 17.11.2025 tarihi saat 10: 30 olarak değiştirilmiştir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02317286

