İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Giriş Tarihi: 23.10.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 00:25
DÜZELTME İLANI
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7 Kalem Cihaz Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir. Sevk işlem formu gönderilmediği için yayınlanmamış olup, bu sebeple ihale tarihi değiştirilmiştir.
|
İhale kayıt numarası
|
: 2025 / 1754475
|
1-İdarenin
|
|
a) Adresi
|
:İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fatih Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad. No:2834954 Orhanlı Tuzla/İstanbul
|
b) Telefon ve faks numarası
|
:02162803509
|
c) Elektronik posta adresi
|
:dishekimliği@medeniyet.edu.tr
|
ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi
|
: Ekap
|
2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
|
|
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|
: -
|
b) Gazete, İnternet Haber Sitesi adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
|
: Analiz - www.sabah.com.tr – 17.10.2025
|
3-Düzeltilen [madde/maddeler ]
|
: 10/11/2025 tarihinde saat 10:30 olması gereken ihale 17.11.2025 tarihi saat 10: 30 olarak değiştirilmiştir.
