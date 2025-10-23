İLAN

ERZURUM AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gezköy Mahallesinde bulunan aşağıdaki listede sunulan parseldeki taşınmaz satılacaktır. Söz konusu satış işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 ve 35/a maddelerine istinaden Kapalı Teklif Usulüne göre satış ihalesi yapılacaktır.

No MAHALLE ADA PARSEL ARSA BİRİM FİYATI MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİÇİ TEMİNAT (%3) İHALE ŞEKLİ SAAT 1 GEZKÖY 0 4967 15.000.00 TL 30.638.100,00 919.143,00 Kapalı 15:00

NOT: İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere 05/11/2025 Çarşamba günü 14:30'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilebilecektir.

İhale 2886 sayılı kanunun 17. ve 35/a maddeleri gereğince kapalı teklif usulüne göre 05/11/2025 tarihinde saat 15'00'da Belediye Encümen salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak için ;

İkametgâh senedi Nüfus Cüzdan Sureti Geçici teminata ait Makbuz, Banka dekontu veya teminat mektubu, Türkiye'de tebligat için adres gösterir belge. İhale ile ilgili Şartname belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden 10.000,00 TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. Vekâleten katılım olması durumunda noter onaylı belgeler. Belediyemize Kira, Emlak ve ÇTV borcu yok yazısı. 2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu nedenle ihale Yasaklılık Beyannamesi imzalı olarak sunulacaktır. Bu yasağa rağmen ihaleye katılıp, ihale üzerinde kalmış ve sözleşme yapılmış ise sözleşme fesih edilerek kesin teminat gelir kaydedilir.

10 Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR 22/10/2025

Mehmet CEBE

Başkan a.

Belediye Başkan Yardımcısı

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02318658