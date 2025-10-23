Giriş Tarihi: 24.10.2025 00:00
İLAN
ERZURUM AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gezköy Mahallesinde bulunan aşağıdaki listede sunulan parseldeki taşınmaz satılacaktır. Söz konusu satış işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 ve 35/a maddelerine istinaden Kapalı Teklif Usulüne göre satış ihalesi yapılacaktır.
|
No
|
MAHALLE
|
ADA
|
PARSEL
|
ARSA BİRİM FİYATI
|
MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL)
|
GEÇİÇİ TEMİNAT (%3)
|
İHALE ŞEKLİ
|
SAAT
|
1
|
GEZKÖY
|
0
|
4967
|
15.000.00 TL
|
30.638.100,00
|
919.143,00
|
Kapalı
|
15:00
NOT: İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere 05/11/2025 Çarşamba günü 14:30'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilebilecektir.
İhale 2886 sayılı kanunun 17. ve 35/a maddeleri gereğince kapalı teklif usulüne göre 05/11/2025 tarihinde saat 15'00'da Belediye Encümen salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhaleye katılmak için ;
10 Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR 22/10/2025
Mehmet CEBE
Başkan a.
Belediye Başkan Yardımcısı
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02318658