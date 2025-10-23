T.C.

KIRIKKALE

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/438 Esas

DAVALILAR : 1- MEHMET BABACAN Çallıöz Mahallesi 499.Sokak No:1/1/8 Kırıkkale Merkez/ KIRIKKALE

2- RESUL DOĞAN Yaylacık Mah. 388 Sk. No: 4 İç Kapı No: 6 Kırıkkale Merkez/ KIRIKKALE

3- KIRIKKALE ET BORSASI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLAN METNİ

Sayın RESUL DOĞAN

Davacı Asef Kopdagel tarafından aleyhinize açılan Menfi Tespit davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce tarafınıza mernis adresiniz boş olması sebebiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününü bildirir (17/12/2025 günü saat 10:08) ön inceleme hazırlık tensip tutanağı evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve 2 haftalık kesin süre içinde dilekçelerde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgelerin Mahkemenize sunulması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamaları yapmanız gerektiği, bu hususların verilen süre içinde yerine getirmediğiniz takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02318474