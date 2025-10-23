Giriş Tarihi: 24.10.2025 00:00
Örnek No:54*
T.C.
SAKARYA
2. İCRA DAİRESİ
2025/4619 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4619 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2025 - 14:18
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 14:18
23/10/2025
(İİK m.114/4)
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02319650