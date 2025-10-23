Örnek No:54*

T.C.

SAKARYA

2. İCRA DAİRESİ

2025/4619 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4619 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2025 - 14:18

Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2025 - 14:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 14:18

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 14:18

23/10/2025

(İİK m.114/4)

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02319650