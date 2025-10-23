T.C. SELİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDAN

İLAN

SELİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2022/442 Esas

KARAR NO : 2023/283

Davacı ESMA ÇETİN'in davalı Mehmet Çetin arasında mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında davalıya tebligat yapılamadığı, yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

"1-Davanın kabulü ile,

İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi/Köyü, cilt no;12, hane no: 286, BSN; 63'de nüfusa kayıtlı, 15001748264 T.C. kimlik nolu, Kadir ve Selma Kızı, 10/06/1990 Bolu doğumlu davacı ESMA ÇETİN ile aynı yer cilt no; 12, hane no: 286, BSN; 18'de nüfusa kayıtlı, 17978319690 TC. kimlik nolu, Ahmet ve Adviye oğlu, 14/01/1982 İstanbul doğumlu davalı MEHMET ÇETİN'in BOŞANMALARINA,

2-18 yaşından küçük müşterek çocuk Poyraz Eymen Çetin ile Yaprak Asel Çetin'in velayetinin davacı anne Esma Çetin'e verilmesine,

3-Tarafların müşterek çocuk Poyraz Eymen Çetin her ayın 1. Ve 3. hafta sonu cumartesi günü saat 09:00 dan 17:00 a kadar, dini bayramların ikinci günü 09:00 dan 17:00 a kadar, sömestre tatilinin ikinci haftası pazartesi günü saat 09:00 dan pazar günü saat 17:00 a kadar davalı baba ile çocuk Poyraz Eymen Çetin arasında kişisel ilişki kurulmasına,

4-Tarafların müşterek çocukları Yaprak Asel Çetin ile davalı baba arasında her ayın 1. hafta sonu cumartesi günü saat 09:00 dan 17:00 a kadar, dini bayramların ikinci günü 09:00 dan 17:00 a kadar, davalı baba ile çocuk Yaprak Asel Çetin arasında kişisel ilişki kurulmasına,

9-Davanın adli yardım talepli açılmış olması nedeniyle başlangıçta alınmayan 179,90 TL harcın ve yargılama sırasında yapılan ilanen tebligat gideri olan 2.973,60- TL, 14 tane KEP parası 17,50 TL, 500TL Sosyal İnceleme Raporu gideri, toplam 3.671‬,00TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

10-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 9.200-TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı vekilinin ve davacının yüzüne karşı verilen kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. 07/06/2023"

Davalı Mehmet Çetin'e Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/10/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02318751