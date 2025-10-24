T.C.

ERZURUM

3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

Esas No : 2024/109

Suç : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak

Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

Mahkemesi : Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Sanık : HALİL İBRAHİM ATMACA, Mehmet ve Salete oğlu,16/10/1988 Kadıköydoğumlu, İstanbul/Pendik Çınardere mah/köy nüfusunda kayıtlı, Karlıktepe mah. Spor Cad.No:8 D:2 Kartal/İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:48601285532

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan yukarıda açık kimliği yazılı sanık Halil İbrahim ATMACA hakkında mahkememizce verilen 11/09/2025 tarih ve 2024/109 Esas, 2025/496 Karar sayılı hüküm ile sanık hakkında 5237 Sayılı TCK.nun 158/1-f, 158/1-f-son, 62/1, 52/2 maddeleri uyarınca neticeten 3 Yıl 4 AyHapis ve 5.000,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın sanığa tebliği gerektiği ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden; kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE; tebliğin bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında ilan edilmesinden 7 gün sonra yapılmış sayılacağına, sürenin bugünden sonra başlayacağına ve başladığı günden itibaren iki hafta içerisinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi İlgi Ceza Dairesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceğinin, bu süre zarfında İstinaf Kanun yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02319477