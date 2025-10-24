T.C. İSTANBUL 17. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/370 Esas

KARAR NO : 2025/156

DAVALI : ABDULLAH ÇAĞLAYAN

Davacı KADRİYE ÇAĞLAYAN ile Davalı ABDULLAH ÇAĞLAYAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;

Davacının davası sübut bulduğundan KABULÜ İLE; 5718 sayılı Milletler arası Özel Hukuk ve Usül Hukuku hakkında kanun madde 50 ve devamı gereği; Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, ALİBABA Mahallesi, Cilt:3 , Hane:157 , BSN:19 'de nüfusa kayıtlı, ABDURRAHMAN ve AYŞE kızı, EDREMİT 11/09/1977doğumlu, 36440175404TC kimlik nolu, davacı KADRİYE ÇAĞLAYAN ile aynı yer nüfusu BSN:7 'de kayıtlı, CUMA ve GÜLÜSTAN oğlu, GAZİANTEP 08/02/1974doğumlu, 41980232920TC kimlik nolu, davalı ABDULLAH ÇAĞLAYAN 'in boşanmalarına ilişkin EPİNAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ AİLE İŞLERİ'nin 17 Ocak 2006 tarih ve Yazıhane no:2 Esas no:06/00152 sayılı ve 07/03/2021 tarihinde kesinleşen yabancı mahkeme ilamının TANINMASINA, karar kesinleşitğinde aynı kanun madde 56 gereği hüküm özetinin yabancı ilamın altına yazılmasına, karar verilmiş olup işbu kararın davalının adresinin tespit edilememesi sebebiyle gerekçeli karar evrakının davalıya ilanen tebliğine karar verildiğinden ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Mahkemesine İstinaf kanun yoluna başvurabileceği, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/10/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02319436