T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/927 Esas

DAVALI : NEJMİ DEĞİRMENCİ Afrosiyob Sokak, 15/1/45 Taşkent/ÖZBEKİSTAN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı Özbekistan adresinize tebliğe çıkarılmış olup, olumlu cevap alınamamış ve tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının Genel İnternet Haber Sitesinde yayınlanmak suretiyle (Özbekistan Cumhuriyeti)Türkçe dilinde ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine karşı tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız (HMK 122,127, 128), sunmak istediğiniz tüm delil ve belgelerin asıllarıyla birlikte dilekçeye eklenerek mahkememize sunulması veya başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın cevap dilekçesinde gösterilmesi gerektiği, hususu Dava Dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02319971