SİLİVRİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/82 Esas

KARAR NO : 2025/134

DAVALI : JENNIFER VAUGHAN JONES

Prf.Muammer Aksoy cad.Kobal sitesi Silivri/İstanbul

Davacı MALİYE HAZİNESİ vekili tarafından davalılar Emine Ketenci, Jennifer Vaughan Jones ve arkadaşları aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-)Davanın KABULÜNE,

Dava konusu İstanbul ili, Silivri ilçesi, Mimar Sinan Mah. Kumluk mevkii, 5203 ada, 8 parsel(eski Piri Mehmet Paşa Mahallesi 301 ada 22 parsel) sayılı taşınmazın davalılar adına kayıtlı olan tapu kayıtlarının 12.06.2024 havale tarihli bilirkişi raporu ve ekinde krokide (A) harfi ile gösterilen 4.069,33 m²'lik kısmının kıyı kenar çizgi içerisinde kalması nedeniyle TAPU KAYITLARININ İPTALİ İLE TESCİL HARİCİ BIRAKILMASINA,

Dosyaya sunulan 12.06.2024 havale tarihli bilirkişi raporu ve ekindeki krokinin kararın eki sayılmasına,

2-)İİK.nın 28. Maddesi gereğince hüküm özetinin Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilmesine,

3-)Davacı hazine harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

4-)3402 sayılı Kanunun 36/A maddesi uyarınca davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, yapılan yargılama giderlerinin yine davacı üzerinde bırakılmasına;

5-)HMK'nin 333. Maddesi gereğince taraflarca yatırılan delil ve gider avansından kullanılmayarak artan kısmın, karar kesinleşmesine mütakip, İLGİLİ TARAFA İADESİNE,

Dair, DAVACI VEKİLİNİN VE BİR KISIM DAVALILAR VEKİLLERİNİN YÜZÜNE KARŞI, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren, 2 HAFTA içerisinde YARGITAY'a gönderilmek üzere mahkememiz veya mahal Asliye Hukuk Mahkemesine sunulacak dilekçe ile TEMYİZ yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.25/04/2025

Şeklinde karar verildiği, davalı Jennifer Vaughan Jones'a tüm aramalara rağmen bulunamadığı, tebligat da yapılamadığından tebliğ yerine geçmek üzere gerekçeli karar ilanen tebliğ olunur.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/10/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02320260