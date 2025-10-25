T.C.KULASULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/651 Esas 29.08.2025

İ L A N

T.C. KULA SULH HUKUK MAHKEMESİN'DEN

ESAS NO : 2025/651 Esas

DAVALI : HASIMSIZ

Davacı vekili tarafından mahkememize açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizde görülmekte bulunan miras bırakan Rukiye MERTOĞLU'na ait Veraset davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Miras bırakan Manisa ili Kula ilçesi Bey Mahallesi Cilt no:2, Hane No:94'de nüfusa kayıtlı 51481428036 TC.KİM.NO'lu İsmail ve Hatice kızı 01/07/1860 doğumlu RUKİYE MERTOĞLU'nun nüfus kayıtlarının incelenmesinde eşi ve çocuklarının kendisinden önce vefat ettikleri, bu nedenle kanuni mirasçılarının bulunmadığı, başkaca mirasçısının bulunup bulunmadığının mahkememizce bilinmediği, şayet var ise mirasçılık sıfatını ispat etmek üzere mahkememize müracaat ederek mirasçılıklarını kanıtlamaları ayrıca murisin alacaklıları ve borçluları varsa yasal süresi olan 2 ay içerisinde alacaklarını ve borçlarını bildirmeleri yasal süresi içinde bildirimde bulunulmaması halinde TMK 621.mad. ve 631.maddesince mirasın devlete geçeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

