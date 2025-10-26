ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Ihlamurkent mahallesi, 16734 ada 1 parsel sayılı taşınmaz Seyitgazi - TOKİ - Organize Sanayi Bölgesini birbirine bağlayacak bağlantı yolu ihtiyacına istinaden hazırlanan yol güzergah hattına isabet ettiğinden bahisle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 29.09.2025 tarih ve 13666799 Olur'u ile uygun görülmüş olup; Eskişehir Büyükşehir Belediye Encümeninin 01.10.2025 tarih ve 2716 sayılı kararı ile kamulaştırılması kabul edilmiştir.

Bahse konu Odunpazarı İlçesi, Ihlamurkent mahallesi, 16734 ada 1 parsel de bulunan 6/192 hissede AHMET VAHİT, 9/192 hissede HABİBE ve 9/192 hissede FATMA isminde malikler görülmekte olup;

2942 Sayılı Kanunun 7. Maddesi gereğince tebligat gönderileceğinden dolayı, adresleri tespit edilememiş olup, tebligat yapılamamıştır. Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde isimleri belirtilen gayrimenkul hissedarlarının, Belediyemize müracaatı hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02318705