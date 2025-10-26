MÜLKİYETİ TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT 1 ADET ARSA

SATIŞI İHALE İLANI

1- İHALENİN KONUSU

Mülkiyeti Turgutlu Belediyesine ait Manisa ili Turgutlu ilçesi 6.Mıntıka mahallesinde arsa vasfıyla kayıtlı ada, parsel, imar durumu, m², toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen 1 adet arsanın satış işidir.

Mahalle Ada Parsel Cinsi Kullanım

Alanı(m²) İmar Durumu Muhammen

Bedel Geçici Teminat İhale Saati 6.Mın. 3231 1 Arsa 7.347,29 Rekreasyon Alanı 38.500.000,00-TL 1.155.000,00-TL 11:00

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a, 36 ve 37. maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü Arttırma ihalesi ile yapılacaktır.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 1.000,00.-TL karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.

4 - GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, Nakit, bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz ve kati banka teminat mektubu veya Hazine Bonosu olarak da sunabilirler.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerin ihalesi 07.11.2025 Cuma günü saat 11:00'de Turgutlu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne 07.11.2025Cumagünüsaat10:45 'e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri gerekmektedir. Posta ile katılacak istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, Devlet İhale Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

6 - İSTENİLEN BELGELER:

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b)Gerçek kişiler için Türkiye'de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü'nden veya e-Devlet'ten temin edilecek),

c)Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

ç)Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e)Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

f)İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

g)Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu, Hazine Bonosu

ğ)Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

h) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyeden alınacak)

7 - ÖDEME ŞEKLİ:

Belediye Encümeni tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

İta amirlerince onaylanan ihale kararı, onaylandığı günden itibaren müşteriye veya vekiline 5 (beş) iş günü içinde elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31inci maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ihale bedelinin peşin olarak ödenmesi zorunludur. Tebligata rağmen 15 (on beş) gün içinde ihale bedelinin ödenmemesi halinde, taşınmazın ihalesi feshedilerek, geçici teminat olarak belirlenmiş tutar, gelire irat kaydedilir

İdare, ihale bedeli ödendikten sonra ferağ işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre satılan taşınmazı müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.

8- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

a) 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 29.maddesine göre ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

b)İş bu şartnamede yazılı olmayan hususlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Yasası hükümlerine tabidir.

9- VERGİ RESİM VE HARÇLAR:

Bu ihaleden dolayı meydana gelecek olan tüm masraflar; Karar ve Damga Vergisi Tapu Alım Harcı gibi masraflar ihale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişilere ait olacaktır.

10- UYUŞMAZLIKLARIN HAL MERCİ

Bu ihaleden doğacak anlaşmazlıklar hususunda Turgutlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02319348