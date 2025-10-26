İ L A N

T.C. ANKARA 17. AİLE MAHKEMESİNDEN

Dosya No:2025/461

Davacı BÜŞRA KAPLAN ile davalı FERİT KAPLAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasında, davacının dava dilekçesinde özetle, davalı ile evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanmak istediğini, müşterek çocuğun velayetinin tarafına verilmesini istediğini, nafaka ve tazminat taleplerinin de karara bağlanmasını talep ederek Mahkememize dava açtığı, ancak tüm aramalara rağmen davalıya tebligat yapılamadığı, adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, 18811006364 TC kimlik numaralı, FERİT KAPLAN'a 09/12/2025 saat 09:40 tarihli ön inceleme duruşma günü, tensip zaptı ve dava dilekçesinin tebligat kanunun 28.ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

HMK.nun 127. maddesi uyarınca davalının dava dilekçesi ile eklerinin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesini HMK.nun 129. maddesinde yazılı unsurları da içerir şekilde ve ilk itirazlarıyla birlikte ekleri de dahil olmak üzere ve davacı sayısından bir fazla nüsha olarak vermesine davalıya bir vekille temsil edilmediğiniz takdirde HMK'nun 316-322 maddeleri gereğince yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı ve karar verileceği ;

HMK 139.maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde belirttiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınızın ihtarına,

Davalıya ön inceleme duruşma günü, dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine,

Tebligat kanunun 31. maddesi gereğince son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra, 09/12/2025 saat 09:40'a bırakılan ön inceleme duruşma günü, tensip zaptı ve dava dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 25/09/2025

