T.C. ANKARA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

A N K A R A

18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

21.10.2025

ESAS NO : 2024/350

Davacı, UMUT BAĞCI tarafından Davalılar, YUSUF DUMAN, EMRAH KARAKOYUN aleyhine açılan Tasarrufun İptali davasında;

Mahkememizce talimat yoluyla alınan bilirkişi raporunda; Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 731 Ada, 234 parsel 128,11 m² yüzölçümlü "ARSA" vasfındaki taşınmazın tam hisse ile davalı YUSUF DUMAN adına tapuya kayıtlı iken 16.06.2023 tarih ve 19951 yevmiye numaralı satış işlemi ile tam hisse olarak EMRAH KARAKOYUN adına devir ettiği, taşınmazın devir tarihindeki değerinin 960.000,00 TL olacağı bildirilmiştir.

Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra bilirkişi raporunun davalıya tebliğ edilmiş, HMK 281. md gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı, duruşmanın 23/12/2025 günü saat:10.15'e bırakıldığı, belirtilen gün ve saatte bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, HMK 147 md gereği belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan duruşmaya gelmediği takdirde duruşmaya gelen karşı tarafın talebi üzerine yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemelere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK.nun 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği davalı YUSUF DUMAN'a davetiye yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

