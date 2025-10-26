T.C. LAPSEKİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Çanakkale İl, Lapseki İlçe, UMURBEY Mahalle/Köy, VİRANLAR Mevkii, 159 Ada, 50 Parsel, tapuda tarla vasfında olup 7.091,77m2 yüzölçümlüdür. Taşınmazın eğimi yüzeye göre farklılık göstermekle birlikte ortalama % 6-7 civarında olduğu, toprak tekstürünün el ile yapılan muayenesinde sınıfının tınlı olduğu, keşif gününde taşınmazın tarımsal üretimde kullanılmadığı, üzerinde dağınık ve seyrek halde zeytin ağaçlarının bulunduğu, bahse konu alanda bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu su yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılanamadığı, verim açısından değerlendirildiğinde yöre ortalamasında ürün alınabileceği ve özellikleri itibariyle kuru özel ürün arazisi (KOT) sınıfında olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Umurbey yerleşim alanına kuş uçuşu yaklaşık olarak 100m. Mesafededir.

Adresi : Umurbey Beldesi Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü : 7.091,77 m2

İmar Durumu :Umurbey Belediye Başkanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmede şifahi olarak alınan bilgilerde; "...parselin kısmen 1/1000 ölçekli imar planı içinde, kısmen ise imar planı dışında kaldığı, İmar planı içinde kalan kısmın ise Kısmen yol ve yeşil alan, kısmen ise TAKS: 0.35, KAKS: 0.70, Ayrık Nizam, 2 kat yapılaşma koşulu ile konut alanında kaldığı, 1/1000 Ölçekli İmar Plan Dışında kalan kısmının ise 1/100000 ölçekli Balıkesir Çanakkale Çevre Düzeni Planında Kısmen Tarım Alanın Kısmen İse Kentsel Gelişme alanında kaldığı..." belirtilmiştir.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır", "06.02.2007 Tarihli Bakanlar kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz, Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez" beyanlarının bulunduğu görülmüştür.