İLAN

SERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2012/57 22/10/2025

KARAR NO : 2023/77

DAVALILAR : 1-ABDULLAH EREN - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

2-ABDURRAHİM TOMAÇ - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

3-AHMET AZİZOĞLU - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

4-AHMET HANCIOĞLU - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

5-AHMET MENEKŞE - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

6-AHMET MENEKŞE - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

7-AHSAN ETİ - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

8-ALİ DURMAZ - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

9-ALİME KURT - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

10-AYŞE ERŞEN PARKER - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

11-AYŞE USTALAR - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

12-BEYHAN KAPLAN - Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

13-DİLEK KAPLAN KOÇ - Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

14-EMEL TELCİ - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

15-GÜLTEN KANDAL - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

16-GÜNSER ÜNLÜSOY - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

17-HAKKI ÖZYAR - Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

18-HATİCE ERGÜL - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

19-HATİCE ERGÜL EKE - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

20-HAYDAR ÖZDEMİR - Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

21-HAYRİ PELVAN - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

22-HEDİYE KOÇAK - Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

23-HÜSEYİN DEMİR - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

24-IŞIL GÜRBÜZ - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

25-İLHAMİ KAPLAN - Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

26-İSMAİL HAKKI KALENDEROĞLU - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

27-İSMAİL HAKKI KALENDEROĞLU - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

28-İSMET HANCIOĞLU - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

29-İSMET HANCIOĞLU - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

30-KAZIM ERCİHAN PARKER - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

31-MEHMET ÇOKYAPICI - Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

32-MEHMET SARIGÜL - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

33-MEHMET ALİ BOŞGELMEZ - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

34-MEHMET NURİ KURUMOĞLU - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

35-MUSTAFA YILMAZ RUMLUOĞLU - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

36-MUSTAFA KEMAL NEHİR - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

37-MUZAFFER NEBİYE AKYÜZLÜ - Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

38-NECMİYE EYİLER - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

39-NESİBE KAPLAN - Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

40-NEVRİYE CEYLAN - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

41-NİHAT AKICI - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

42-NURHAYAT ÖZKAYA - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

43-RIZA RUHOĞLU - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

44-SAYET YILDIRIMOĞLU - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

45-SEVİL ALICI - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

46-SÜLEYMAN ATEŞ - Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

47-SÜLEYMAN AVNİ YILMAZ - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

48-ŞÜKRÜ ÇELEBİOĞLU - Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

49-VELİ MİLLETSEVER - Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

50-GİZEM EMEL TC:10675169476

51- AYŞEGÜL ÇİRCİ - Yunus Emre Mah.Üçgen Sk.4/5 Yenimahalle/ ANKARA

52- OSMAN ÇAL - Ünsal Mah. 5099 Sk.7 Kepez/ ANTALYA

Davacı vekili tarafından açılan Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini davasının yapılan yargılamasında;

Yukarıda isimleri bildirilen davalıların, tüm araştırmalara rağmen açık adresleri tespit edilememiş olup, gerekçeli karar ve temyiz başvurusu dilekçesi tebliği yapılamadığından gerekçeli kararın ve temyiz dilekçesinin aşağıdaki şekilde ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Asıl dava dosyasında; Davacının davasının reddine,

a) Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 24,40 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 155,50 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

b) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına,

c) Davalı taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine,

Birleşen Serik 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/322 esas sayılı dava dosyasında; Davacının davasının reddine,

a) Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 24,40 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 155,50 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

b) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına,

c) Davalı taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine,

Birleşen Mahkememizin 2007/826 esas sayılı dava dosyasında; Davacının davasının reddine,

a) Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 44,30 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 135,60 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

b) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına,

c) Davalı taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine,

Birleşen Mahkememizin 2007/821 esas sayılı dava dosyasında; Davacının davasının reddine,

a) Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 44,30 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 135,60 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

b) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına,

c) Davalı taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine,

Birleşen Mahkememizin 2007/822 esas sayılı dava dosyasında; Davacının davasının reddine,

a) Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 44,30 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 135,60 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

b) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına,

c) Davalı taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine,

Birleşen Mahkememizin 2007/825 esas sayılı dava dosyasında; Davacının davasının reddine,

a) Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 44,30 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 135,60 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

b) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına,

c) Davalı taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine,

Birleşen Mahkememizin 2007/823 esas sayılı dava dosyasında; Davacının davasının reddine,

a) Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 24,40 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 155,50 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

b) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına,

c) Davalı taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine,

Birleşen Mahkememizin 2007/824 esas sayılı dava dosyasında; Davacının davasının reddine,

a) Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 24,40 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 155,50 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

b) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına,

c) Davalı taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine,

Dair, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 343 üncü maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesi aracılığıyla mahkememize gönderilmek üzere sunulacak dilekçe ile Yargıtay nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş ve mahkememiz kararı davacı vekili Av. Hüseyin CEBECİ tarafından temyiz edilmiş olup, yukarıda adı geçen davalılara t ebli ğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur . (Karar Tarihi : 30/03/2023)

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02321663