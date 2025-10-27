Giriş Tarihi: 28.10.2025 00:00
T.C. ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
İ L A N
ESAS NO: 2025/213 Esas
Davacılar ADEM GÜLER ve ark. tarafından mahkememizde açılan Tapusuz Taşınmaz Tescil davasında,
Aşağıda yönleri ve miktarları belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2025/213 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur 17.10.2025
ALANYA OKURCALAR MAHALLESİ (8.819,49,44 m2 lik alan )
DOĞUSU : 175 ADA 1 PARSEL
BATISI : 172 ADA 7, 9 PARSELLER
KUZEYİ : 172 ADA 8 , 4 PARSEL
GÜNEYİ : ORMAN
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02317641