Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Giriş Tarihi: 28.10.2025 00:00

T.C. ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

T.C. ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

ESAS NO: 2025/213 Esas

Davacılar ADEM GÜLER ve ark. tarafından mahkememizde açılan Tapusuz Taşınmaz Tescil davasında,

Aşağıda yönleri ve miktarları belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2025/213 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur 17.10.2025

ALANYA OKURCALAR MAHALLESİ (8.819,49,44 m2 lik alan )

DOĞUSU : 175 ADA 1 PARSEL

BATISI : 172 ADA 7, 9 PARSELLER

KUZEYİ : 172 ADA 8 , 4 PARSEL

GÜNEYİ : ORMAN

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02317641

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz